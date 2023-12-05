Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 39,65 грн/євро.

Національний банк України на середу, 6 грудня, встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 36,66 грн/дол., тобто гривня послабилася на 12 копійок порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на середу встановлений на рівні 39,65 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 6 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,68/36,70 грн/дол., євро - 39,72/39,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс долара до гривні в банках України сьогодні, 5 грудня, незначно подешевшав на 1 копійку – до 37,39 грн за долар в середньому. Курс євро щодо гривні сьогодні подешевшав на 15 копійок і становить 40,75 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 5 грудня, залишився на рівні попереднього показника – 37,30 гривень за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 20 копійок і становить 40,75 гривень за євро.

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