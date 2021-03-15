В Україні курс долара після кардинальної зміни траєкторії продовжив плавно рухатися до позначки у 27,8 гривні/долар. Аналітики впевнені, що до 18 березня цю межу вдасться подолати.
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Про це повідомляє "Обозреватель".
Як і чому зміниться курс долара
Найближчим часом на вартість долара впливатиме ціла низка факторів. Ситуація в США відбиватиметься й на Україні. Там домовилися виділити на підтримку економіки 1,9 трильйона доларів, що може прискорити інфляцію і підштовхнути динаміку американського ВВП.
"Те, що відбувається негативно позначається на боргових ринках країн, що розвиваються, звідки інвестори виводять капітал, і змушує нервувати представників регіональних центробанків", – розповідає аналітик TeleTrade Сергій Родлер.
Що вплине на курс долара:
- невизначеність у переговорах з МВФ;
- масштабні інвестиції в США;
- позиція Нацбанку;
- уповільнення економіки України.
Ключовим драйвером на фінансових ринках залишається динаміка прибутковості довгострокових казначейських облігацій США. З іншого боку, спостерігається відкладений попит на валюту: покупці вичікують відповідні моменти для покупки долара поблизу мінімальних відміток, стримуючи подальше зміцнення гривні.
"Панічні настрої встигли переміститися й на український ринок. Тиск на нацвалюту зберігається: провал переговорів з МВФ, невизначеність стосовно української економіки, а тепер ще активізація негативного зовнішнього чинника. Потенціал подальшого зміцнення курсу сильно обмежений. Очікуємо курс поблизу позначки у 27,80 гривні/долар", - спрогнозував Родлер.
Аналітик RoboForex Андрій Гойлов озвучує навіть більш негативний сценарій. За його оцінками долар подорожчає до 27,85 гривні/долар. Експерт нагадує: Міністерство економічного розвитку оцінило спад ВВП України в січні поточного року у 2,6-2,8%. Причина полягає в локдауні й адаптивному карантині, який виникнув за ним. За підсумками I кварталу теж очікується зниження показника, оскільки в ряді областей знову введені жорсткі карантинні обмеження.
"Наслідком цього є низька активність імпортерів на міжбанку, а пік податкових виплат стимулює експортерів до продажу валютної виручки... Межі зміцнення гривні визначатиме регулятор, який минулого тижня знову повернувся на ринок з валютними інтервенціями", – зазначає Гойлов.
Аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривня продовжить триматися в діапазоні 27,7-27,8 гривні/долар. А його колега Вадим Іосуб вважає, що долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 27,8 гривні. "Готівковий долар буде торгуватися по 27,7 / 27,9 гривні", – зазначає експерт.
Нацбанк прогнозує, що інфляція почне сповільнюватися з другої половини поточного року, це уповільнення відбудеться шляхом надходжень від нового врожаю і вичерпання ефекту низької бази порівняння. Підвищення облікової ставки Нацбанком також допоможе стримати інфляційний тиск.
"Прискорення споживчої інфляції до 7,5% в річному вимірі в лютому НБУ пояснює зростанням цін на окремі продукти харчування через низький урожай минулого року і подорожчанням палива. На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні", - додає Іосуб.
Як правильно купувати долари
Є три основні правила, Як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.
- Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.
- Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.
- Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.
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