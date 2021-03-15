Найближчим часом на вартість долара в Україні впливатиме ціла низка факторів.

В Україні курс долара після кардинальної зміни траєкторії продовжив плавно рухатися до позначки у 27,8 гривні/долар. Аналітики впевнені, що до 18 березня цю межу вдасться подолати.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Як і чому зміниться курс долара

Найближчим часом на вартість долара впливатиме ціла низка факторів. Ситуація в США відбиватиметься й на Україні. Там домовилися виділити на підтримку економіки 1,9 трильйона доларів, що може прискорити інфляцію і підштовхнути динаміку американського ВВП.

"Те, що відбувається негативно позначається на боргових ринках країн, що розвиваються, звідки інвестори виводять капітал, і змушує нервувати представників регіональних центробанків", – розповідає аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

Що вплине на курс долара:

невизначеність у переговорах з МВФ;

масштабні інвестиції в США;

позиція Нацбанку;

уповільнення економіки України.

Ключовим драйвером на фінансових ринках залишається динаміка прибутковості довгострокових казначейських облігацій США. З іншого боку, спостерігається відкладений попит на валюту: покупці вичікують відповідні моменти для покупки долара поблизу мінімальних відміток, стримуючи подальше зміцнення гривні.

"Панічні настрої встигли переміститися й на український ринок. Тиск на нацвалюту зберігається: провал переговорів з МВФ, невизначеність стосовно української економіки, а тепер ще активізація негативного зовнішнього чинника. Потенціал подальшого зміцнення курсу сильно обмежений. Очікуємо курс поблизу позначки у 27,80 гривні/долар", - спрогнозував Родлер.

Аналітик RoboForex Андрій Гойлов озвучує навіть більш негативний сценарій. За його оцінками долар подорожчає до 27,85 гривні/долар. Експерт нагадує: Міністерство економічного розвитку оцінило спад ВВП України в січні поточного року у 2,6-2,8%. Причина полягає в локдауні й адаптивному карантині, який виникнув за ним. За підсумками I кварталу теж очікується зниження показника, оскільки в ряді областей знову введені жорсткі карантинні обмеження.

"Наслідком цього є низька активність імпортерів на міжбанку, а пік податкових виплат стимулює експортерів до продажу валютної виручки... Межі зміцнення гривні визначатиме регулятор, який минулого тижня знову повернувся на ринок з валютними інтервенціями", – зазначає Гойлов.

Аналітик Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривня продовжить триматися в діапазоні 27,7-27,8 гривні/долар. А його колега Вадим Іосуб вважає, що долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 27,8 гривні. "Готівковий долар буде торгуватися по 27,7 / 27,9 гривні", – зазначає експерт.

Нацбанк прогнозує, що інфляція почне сповільнюватися з другої половини поточного року, це уповільнення відбудеться шляхом надходжень від нового врожаю і вичерпання ефекту низької бази порівняння. Підвищення облікової ставки Нацбанком також допоможе стримати інфляційний тиск.

"Прискорення споживчої інфляції до 7,5% в річному вимірі в лютому НБУ пояснює зростанням цін на окремі продукти харчування через низький урожай минулого року і подорожчанням палива. На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зростання курсу долара до гривні", - додає Іосуб.

Як правильно купувати долари

Є три основні правила, Як правильно купувати валюту. Важливо при цьому визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. В такому випадку правильно збирати в тій валюті, в якій будете витрачати гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому випадку варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро та юані. Такий кошик дозволить диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. При цьому більшу частину коштів необхідно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

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Автор: УНІАН