Байден в ході виборчої кампанії обіцяв посилити боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу.

Обраний президент США Джо Байден підготував план зі стимулювання економіки на $1,9 трлн. У ньому містяться заходи з підтримки громадян і бізнесу.

Читайте такожЕкономічне співробітництво США та України: чого очікувати від БайденаБайден в ході виборчої кампанії обіцяв посилити боротьбу з наслідками пандемії. Тепер, представляючи план, він заявив, що необхідні сміливі інвестиції, щоб дати поштовх економіці і прискорити поширення вакцин, щоб взяти під контроль коронавірус. "Ми повинні діяти, і ми повинні діяти зараз", - заявив новообраний президент США, інавгурація якого відбудеться 20 січня.

Як пише Reuters, план включає в себе:

$415 млрд - на боротьбу з пандемією і вакцинацію;

$1 трлн - на пряму допомогу домогосподарствам;

$440 млрд — на підтримку малого бізнесу організацій, які найбільше постраждали від пандемії.

Американцям пропонується виплатити по $1,4 тис. на платника податків на додаток до вже схвалених $600. Таким чином, прямі виплати за грудень-січень складуть $2 тис., а з початку пандемії — $3,2 тис. додаткове страхування з безробіття буде збільшено з $300 на тиждень до $400.

Коронавірус в США

США знаходяться на першому місці за кількістю тих, що заразилися коронавірусом. За даними Університету Джонса Хопкінса, в країні зареєстровано 23,2 млн випадків COVID-19. Померли за час пандемії 388 тис. осіб.

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Автор: УНІАН