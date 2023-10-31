Курс євро на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 31 жовтня, подешевшав на 10 копійок – до 37,60 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні не змінився і становить 40,40 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37 грн, євро - за курсом 39,40 грн за одиницю іноземної валюти.

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Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подорожчав на 16 копійок і складає 40,16 грн.

Курс валют в Україні

Національний банк України на вівторок, 31 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,37 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 38,56 грн/євро, тобто гривня ослабла майже на 19 копійок порівняно з вчорашнім показником.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, головним чинником, що формуватиме ситуацію на валютному ринку у листопаді, можна вважати подальші тактичні кроки НБУ з реалізації режиму "керованої гнучкості".

У листопаді ситуація на валютному ринку може бути досить динамічною, готівковий курс валют перебуватиме в межах 38-39 грн/$ та 40-42 грн/€.

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