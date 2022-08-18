Курс гривні до євро сьогодні становить 41,00 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні, 18 серпня, ослаб на 10 копійок – до 40,50 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро гривня залишилася на рівні попереднього показника – 41,00 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро – 40,00 грн за євро.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Продавці долару намагаються наблизити курс до позначки в 41 гривню, зараз він утримується на рівні 40,30-40,60 гривень. За словами аналітиків, в найближчі тижні курс коливатиметься в межах 39-41 гривень за долар.

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