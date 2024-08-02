Курс гривні до євро встановлено на рівні 44,65 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 5 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,23 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 44,65 грн/євро, тобто гривня послабилася на 25 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,25/41,28 грн/дол., євро – 44,93/44,95 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 2 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні не змінився і складає 45,00 грн за євро.

Як йдеться в інфляційному звіті Нацбанку, що у липні внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти. Це призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні і почало негативно позначатися на курсових очікуваннях та створювати додаткові ризики для інфляційної динаміки.

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