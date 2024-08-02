На валютному ринку спостерігається підвищений попит

У другому кварталі 2024 року гривня у середньому послабилася до долара США на 4.4%. Причина – зростання попиту на іноземну валюту, яке продовжилось і надалі. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку.

Зазначається, що у липня внаслідок ситуативних і психологічних чинників чистий попит досить суттєво перевищував оцінку структурного дефіциту валюти. Це призвело до відчутного послаблення обмінного курсу гривні і почало негативно позначатися на курсових очікуваннях та створювати додаткові ризики для інфляційної динаміки.

Водночас в НБУ підкреслили, що перегляд тактики інтервенцій (продаж та купівля валюти) для протидії тимчасовим чинникам дав змогу збалансувати ринкову ситуацію. Збільшення інтервенцій разом з очікуваним зниженням обсягів зовнішньої фінансової допомоги зумовило скорочення міжнародних резервів до 37,9 млрд доларів на кінець червня.

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Крім того, різниця між готівковим та офіційним курсами у другому кварталі 2024 року, попри ситуативні сплески, не перевищувала 1,4%, а наприкінці червня знизилася до 0,7%.

"Мінімізація множинності курсів і краща "синхронізація" сегментів валютного ринку поліпшують спроможність НБУ зберігати керованість підвищує його здатність до самозбалансування… Поступова нормалізація функціонування економіки сприятиме зниженню структурного дефіциту валюти на ринку, проте його обсяги залишатимуться значними на прогнозному горизонті", – підкреслив регулятор.

Однак втрати виробничих потужностей, руйнування інфраструктури та пошкодження енергетичної системи стримуватимуть відновлення експорту. Збереження високих логістичних витрат буде додатковим чинником помірного зростання експортної виручки. А продовження міграції українців за кордон зумовлюватиме відплив валюти. Водночас попит на готівкову валюту залишатиметься значним, і подальші кроки з валютної лібералізації створюватимуть додатковий попит на валютному ринку.

Водночас в НБУ додали, що й надалі зберігатимуть активну присутність на валютному ринку для покриття структурного дефіциту валюти, підтримання двосторонніх курсових коливань і згладжування надмірної волатильності. Пріоритетним завданням залишатиметься й захист гривневих заощаджень від інфляційного знецінення.

Курс валют

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 2 серпня, зріс на 10 копійок і складає 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 2 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 13 копійок, порівняно з попереднім показником.

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