Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,82 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 27 червня, не змінився і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,00 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,30 грн, євро – за курсом 43,00 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні не змінювався і складає 40,82 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 19 копійок – до 43,86 грн.

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У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 2 копійки і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,77 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок – до 44,00 грн/євро (курс продажу – 43,80 грн/євро).

Національний банк України встановив на четвер, 27 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,51 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,31 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

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