Продати долар можна в середньому за курсом 40,43 грн, євро – 43,36 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у четвер, 27 червня, знизився на 5 копійок і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,43 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 44,00 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,36 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 40,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,77 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок – до 44,00 грн/євро (курс продажу – 43,80 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 27 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,51 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,31 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки, порівняно з учорашнім курсом.

Банкір Ганна Золотько прогнозує, що наприкінці червня очікується помірне зростання попиту на валюту – у цей період імовірне помірне подорожчання іноземної валюти в усіх сегментах валютного ринку. Експертка припускає, що курс коливатиметься в межах коридору 40,70 - 41,30 гривні за долар.

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