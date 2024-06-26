Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 27 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,51 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 14 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на четвер встановлений на рівні 43,31 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,51/40,53 грн/дол., євро – 43,33/43,34 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара у "ПриватБанку" у середу, 26 червня, не змінився і складає 40,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також незмінний і складає 44,10 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 3 копійки і складає 40,87 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок – до 44,05 грн/євро (курс продажу – 43,87 грн/євро).

При цьому експерти вважають, що середній курс долара у 2024 році становитиме 40,1 гривні, а наприкінці року - 42 гривні за долар.

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