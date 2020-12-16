Міністерство фінансів впевнене у виконанні держбюджету на 2021 рік, оскільки він є реалістичним і збалансованим.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ході брифінгу.
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"Бюджет є збалансованим, реалістичним, і ми чітко впевнені, Міністерство фінансів і уряд, що ми його виконаємо, в цьому немає жодних сумнівів", - сказав міністр.
Він зазначив, що зараз бюджет виконується, а дефіцит бюджету фінансується.
"Ми здійснили рекордний обсяг єврооблігаційних запозичень з рекордно низькою ставкою прибутковості. У нас доходи перевиконані податковою вже в листопаді. До кінця року доходи будуть виконані та фінансування бюджету буде здійснено", - сказав Марченко, додавши, що бюджет 2021 року також буде виконаний, попри всі ризики.
Глава Мінфіну підкреслив, що, згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищені зарплати на 26%, медикам – на 30%.
"Це бюджет, який дозволяє збалансувати всі положення державної політики в одному конкретному документі", - зазначив міністр.
Також, за словами Марченка, в бюджеті-2021 передбачено 100 млрд грн на капітальні інвестиції, що дасть економіці потужний стимул і позитивний сигнал.
Держбюджет-2021: що відомо
- Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.
- При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
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