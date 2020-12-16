За словами Марченка, в бюджеті-2021 передбачено 100 млрд грн на капітальні інвестиції, що дасть потужний стимул економіці України.

Міністерство фінансів впевнене у виконанні держбюджету на 2021 рік, оскільки він є реалістичним і збалансованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ході брифінгу.

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"Бюджет є збалансованим, реалістичним, і ми чітко впевнені, Міністерство фінансів і уряд, що ми його виконаємо, в цьому немає жодних сумнівів", - сказав міністр.

Він зазначив, що зараз бюджет виконується, а дефіцит бюджету фінансується.

"Ми здійснили рекордний обсяг єврооблігаційних запозичень з рекордно низькою ставкою прибутковості. У нас доходи перевиконані податковою вже в листопаді. До кінця року доходи будуть виконані та фінансування бюджету буде здійснено", - сказав Марченко, додавши, що бюджет 2021 року також буде виконаний, попри всі ризики.

Глава Мінфіну підкреслив, що, згідно з "бюджетом можливостей", працівникам освіти будуть підвищені зарплати на 26%, медикам – на 30%.

"Це бюджет, який дозволяє збалансувати всі положення державної політики в одному конкретному документі", - зазначив міністр.

Також, за словами Марченка, в бюджеті-2021 передбачено 100 млрд грн на капітальні інвестиції, що дасть економіці потужний стимул і позитивний сигнал.

Держбюджет-2021: що відомо

Кабмін на засіданні 26 листопада затвердив проект державного бюджету на 2021 рік. Документ передбачає дефіцит у розмірі 5,5% валового внутрішнього продукту, доходи в розмірі 1 трлн 92 млрд грн і витрати в розмірі 1 трлн 328 млрд грн.

При цьому Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом за основними параметрами проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову «Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

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Автор: Катерина Жирій