Японські та корейські акції падають через побоювання, що зростають з приводу того, як торговельні обмеження вплинуть на експорт.

Світові ринки впали в понеділок, 31 березня. Причиною стали побоювання посилення глобальної торговельної війни на тлі очікувань введення додаткових мит президента США Дональда Трампа.

Видання Financial Times пише, що акції Японії, Південної Кореї та Гонконгу різко впали, прискоривши розпродаж, що розпочався минулого тижня, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що відповідні мита, про які він може оголосити 2 квітня, торкнуться всього світу.

Японський індекс Topix упав на 3,2%, а орієнтований на експортерів Nikkei 225 - на 3,9%. У Південній Кореї Kospi впав на 2,2%. Гонконгський Hang Seng впав на 0,4%.

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Золото досягло рекордної позначки в 3 098 доларів за унцію, тоді як прибутковість казначейських облігацій США знизилася, що свідчить про те, що інвестори вкладають кошти в безпечні активи.

"Багато інвесторів чекають на оголошення мита, згортають свої позиції і отримують прибуток", - сказав Вей Лі, голова відділу стратегії управління мультиактивами в Китаї в BNP Paribas Asset Management. "Це оголошення про мита... вплинуло на настрій усього ринку".

Трамп назвав 2 квітня "днем звільнення" для економіки США, але його плани щодо запровадження так званих митних тарифів у відповідь щодо країн, які, на його думку, мають несправедливі торговельні відносини зі США, стривожили інвесторів.

На валютних ринках ієна зміцнилася на 0,4% щодо долара до 149,30 ієни, а корейська вона не змінилася. Долар США знизився на 0,2% щодо кошика ключових торгових партнерів.

Зниження в Азії відбулося після падіння в п'ятницю, 28 березня, у США, де індекс S&P 500 впав на 2%. Орієнтований на технологію індекс Nasdaq Composite впав на 2,7%, оскільки погіршення економічних даних посилило побоювання з приводу стагфляції.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп анонсував введення нових мит на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.

20 березня Трамп заявив, що з 2 квітня щодо Індії все ж таки запровадять мита, хоча Нью-Делі знизило мита на імпорт бурбона і дорогих мотоциклів.

Крім того, президент США оголосив, що з 2 квітня буде запроваджено 25%-ві мита на всі автомобілі, які імпортуються з-за кордону.

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