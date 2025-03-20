Нью-Делі все ж сподівається на дружні зв'язки Трампа і Моді.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня щодо Індії введуть мита, хоча офіційні особи в Нью-Делі намагаються заспокоїти Вашингтон, знижуючи торговельні бар'єри.

"Індія - одна з країн із найвищими митами у світі", - заявив Трамп у середу в інтерв'ю консервативному ЗМІ Breitbart News. "Я вважаю, що вони, ймовірно, збираються істотно знизити ці мита, але 2 квітня ми застосуємо до них ті самі мита, що вони застосовують до нас".

Видання Bloomberg пише, що міністр торгівлі Індії Піюш Гоял, заявив, що в нього відбулася "перспективна дискусія" з офіційними особами Трампа з приводу торговельної угоди, яку обидві сторони сподіваються укласти до осені.

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Останніми тижнями Індія знизила мита на імпорт бурбона і дорогих мотоциклів, а також погодилася закуповувати у США більше енергоресурсів і зброї. Офіційні особи в Нью-Делі обговорюють зниження мит і на низку інших товарів, включно з автомобілями, деякими сільськогосподарськими продуктами і хімікатами.

Індія також розраховує на дружні зв'язки, які прем'єр-міністр Нарендра Моді і Трамп налагоджували протягом багатьох років. Індійський прем'єр-міністр став одним із перших іноземних лідерів, які відвідали Трампа після його повернення в Білий дім.

В інтерв'ю Breitbart News Трамп сказав, що має "дуже хороші відносини" з Індією, але наголосив на своїй "проблемі" з митами країни.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп одним із перших розпоряджень запровадив мита щодо Китаю, Канади та Мексики, але відклав введення двох останніх на місяць після того, як країни взяли на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки кордонів.

Пізніше американський лідер анонсував введення нових мит на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.

При цьому влада Індії намагається уникнути величезних мит, якими пригрозили у Вашингтоні. У Нью-Делі погодилися збільшити імпорт американської нафти і газу, щоб скоротити торговий дисбаланс між двома країнами.

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