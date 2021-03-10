За словами Кирила Тимошенко, головною метою "Великої реставрації" є збереження культурної спадщини.

Президентом України Володимиром Зеленським було прийнято рішення про відкриття нової програми в рамках "Великого будівництва".

Нова програма отримала назву "Велика реставрація". На реалізацію виділили 2 млрд грн. Про це заявив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

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"Президентом ухвалено рішення про відкриття нової програми в рамках "Великого будівництва", яка називається "Велика реставрація".

Це програма відновлення та реставрації об'єктів культурної спадщини - театрів, замків, музеїв, фортець і так далі. На програму "Велика реставрація" виділена рекордна сума в історії України - 2 мільярди грн", - зазначив Тимошенко.

За його словами, головною метою "Великої реставрації" є збереження культурної спадщини.

"Ми не відновлюємо такі об'єкти, щоб вони стояли порожні - ми будуємо до них дороги, заводимо туди новий менеджмент, щоб люди приїжджали, дивилися і дізнавалися більше про власну країну. Це важливо в сьогоднішній реальності, коли люди через пандемію не зможуть багато виїжджати за кордон", - сказав Тимошенко.

За його словами, на деяких об'єктах роботи вже почалися і їх темпи будуть рости.

"Велика Реставрація"

Україна в рамках проекту "Велика реставрація" в наступні три роки відновить близько 150 об'єктів історичної та культурної спадщини.

"Велике будівництво"

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

"Укравтодор" планує відремонтувати близько 6,8 тис.км автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тис. км більше, ніж було заплановано на 2020 рік.

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект, яким спрощується порядок отримання права на виконання дорожньо-будівельних робіт.

17 лютого 2021 року Кабінет Міністрів затвердив перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на 2021 рік.

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Автор: Богдан Слуцький