Названі найприбутковіші і збиткові банки України / фото ua.depositphotos.com

Національний банк України опублікував показники фінансової діяльності банків України за підсумками I кварталу 2021 року.

Згідно зі звітом, опублікованим НБУ, найприбутковішими українськими банками стали ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ, передає НВ.

ТОП-10 найприбутковіших банків України у січні-березні:

  1. ПриватБанк (2,38 млрд грн);
  2. Райффайзен Банк Аваль (1,09 млрд грн);
  3. ПУМБ (1 млрд грн);
  4. Альфа-Банк (977,9 млн грн);
  5. Універсал Банк (867,4 млн грн);
  6. ОТП Банк (639,3 млн грн);
  7. Сбербанк (454,7 млн грн);
  8. Сітібанк (376,8 млн грн);
  9. Креді Агріколь Банк (339,6 млн грн).
  10. Укрексімбанк (324,9 млн грн).

Станом на 1 квітня з 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими - збитки отримали лише 7 банків на загальну суму 0,1 млрд грн:

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  1. Правекс Банк (-56 млн грн);
  2. БТА Банк (-11,6 млн грн);
  3. Український банк реконструкції та розвитку (-9,6 млн грн);
  4. Агропросперіс Банк (-6,9 млн грн);
  5. Альпарі Банк (-5,8 млн грн);
  6. Юнекс Банк (-3,1 млн грн);
  7. Розрахунковий центр (-0,8 млн грн).

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомляв, що в січні-березні 2021 року українські банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли банківський сектор заробив понад 16 млрд грн.

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Автор: Олександр Топчій