Із 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими - збитки отримали лише 7 банків.

Національний банк України опублікував показники фінансової діяльності банків України за підсумками I кварталу 2021 року.

Згідно зі звітом, опублікованим НБУ, найприбутковішими українськими банками стали ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ, передає НВ.

ТОП-10 найприбутковіших банків України у січні-березні:

ПриватБанк (2,38 млрд грн); Райффайзен Банк Аваль (1,09 млрд грн); ПУМБ (1 млрд грн); Альфа-Банк (977,9 млн грн); Універсал Банк (867,4 млн грн); ОТП Банк (639,3 млн грн); Сбербанк (454,7 млн грн); Сітібанк (376,8 млн грн); Креді Агріколь Банк (339,6 млн грн). Укрексімбанк (324,9 млн грн).

Станом на 1 квітня з 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими - збитки отримали лише 7 банків на загальну суму 0,1 млрд грн:

Читайте такожНацбанк вперше назвав критично важливі банки для України (список)

Правекс Банк (-56 млн грн); БТА Банк (-11,6 млн грн); Український банк реконструкції та розвитку (-9,6 млн грн); Агропросперіс Банк (-6,9 млн грн); Альпарі Банк (-5,8 млн грн); Юнекс Банк (-3,1 млн грн); Розрахунковий центр (-0,8 млн грн).

Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомляв, що в січні-березні 2021 року українські банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли банківський сектор заробив понад 16 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій