Національний банк України опублікував показники фінансової діяльності банків України за підсумками I кварталу 2021 року.
Згідно зі звітом, опублікованим НБУ, найприбутковішими українськими банками стали ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль та ПУМБ, передає НВ.
ТОП-10 найприбутковіших банків України у січні-березні:
- ПриватБанк (2,38 млрд грн);
- Райффайзен Банк Аваль (1,09 млрд грн);
- ПУМБ (1 млрд грн);
- Альфа-Банк (977,9 млн грн);
- Універсал Банк (867,4 млн грн);
- ОТП Банк (639,3 млн грн);
- Сбербанк (454,7 млн грн);
- Сітібанк (376,8 млн грн);
- Креді Агріколь Банк (339,6 млн грн).
- Укрексімбанк (324,9 млн грн).
Станом на 1 квітня з 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими - збитки отримали лише 7 банків на загальну суму 0,1 млрд грн:
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- Правекс Банк (-56 млн грн);
- БТА Банк (-11,6 млн грн);
- Український банк реконструкції та розвитку (-9,6 млн грн);
- Агропросперіс Банк (-6,9 млн грн);
- Альпарі Банк (-5,8 млн грн);
- Юнекс Банк (-3,1 млн грн);
- Розрахунковий центр (-0,8 млн грн).
Нагадаємо, раніше Нацбанк повідомляв, що в січні-березні 2021 року українські банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли банківський сектор заробив понад 16 млрд грн.
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