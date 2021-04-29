У січні-березні 2021 року українські банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку.

У січні-березні 2021 року українські банки отримали 10,9 млрд грн чистого прибутку, що на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли банківський сектор заробив понад 16 млрд грн.

Як повідомила прес-служба Національного банку, при цьому такий показник істотно більший, ніж у попередньому кварталі, коли чистий фінансовий результат банків склав 2,1 млрд грн.

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Відзначається, що основним фактором, який стримував зростання прибутковості сектора в I кварталі, були зміни справедливої вартості цінних паперів. Сукупний результат від операцій купівлі-продажу та переоцінки був "мінус" 5,1 млрд грн в порівнянні з позитивним результатом в 7,7 млрд грн в I кварталі 2020 року.

У той же час обсяги сформованих банками резервів під очікувані збитки в січні-березні зменшилися на 58,3% в річному вираженні - до 2 млрд грн. Для порівняння - у 2020 році банки за аналогічний період сформували резерви на 4,7 млрд грн.

За даними НБУ, поступове відновлення попиту на банківські послуги при триваючому зниженні вартості фондування позитивно позначилися на процентних доходах банків.

Чистий процентний дохід в річному вимірі виріс на 21,9% в порівнянні з 6,8% торік. Зростання безготівкових операцій дозволило збільшити чистий комісійний дохід за січень-березень на 15,1% в річному вимірі, тоді як за аналогічний період 2020 року він виріс на 7,9%.

"Обсяги чистих процентних і комісійних доходів сьогодні є достатніми для покриття адміністративних витрат більшості банків", - сказано в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що станом на 1 квітня з 73 платоспроможних банків 66 банків були прибутковими - збитки отримали лише 7 банків на загальну суму 0,1 млрд грн.

Крім того, прибуток сектора став менш концентрованим: п'ять найприбутковіших банків сформували 57% прибутку в порівнянні з 83% за підсумками 2020 року.

Що цьому передувало

Чистий прибуток українських банків за січень-лютий 2021 року знизився на 59,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року і склав 6,491 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій