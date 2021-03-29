Законодавче регулювання вартості еквайрингу обійдеться бюджету щонайменше в 4 млрд грн на рік, підкреслили в "ПриватБанку".

У разі ухвалення парламентом законопроектів щодо неринкового механізму регулювання інтерчейндж і комісії еквайрингу, які активно лобіюються великими торговельними компаніями, прямі втрати держбюджету становитимуть щонайменше 4 млрд грн на рік.

Як повідомила прес-служба "ПриватБанку", за словами заступника голови правління банку Развана Мунтеану, прогнозоване зменшення прибутку банку становитиме до 5,3 млрд грн на рік, що обійдеться державі як власнику "ПриватБанку" щорічно 3,3 млрд грн дивідендів.

На думку топ-менеджера найбільшого українського банку, застосування неринкового підходу до регулювання комісії призведе до значного падіння кількості та обсягу безготівкових операцій - з 55,2% до 25,6%, і відповідно, зростання готівки, що зведе нанівець зусилля держави з фіскалізації бізнесу. Прямі втрати бюджету від недоотриманих податків становитимуть ще близько 1 млрд грн на рік.

"Ми не сприймаємо шантажу і тиску з боку лобі великих рітейлерів, і пропонуємо відкрите і прозоре інформування ринку щодо обсягів і середніх розмірів комісій еквайрингу і інтерчейндж, обсягів готівкових та безготівкових платежів, обсягів інвестицій у розвиток і підтримку платіжної інфраструктури, інновацій та програм лояльності для споживачів", - цитує прес-служба Мунтеану.

Відключення Apple Pay або Google Pay

За його словами, в разі ухвалення парламентом законопроектів про неринкове регулювання банківських комісій за прийом безготівкових платежів, українським банкам доведеться відмовитися від підтримки відомих світових платіжних сервісів, таких як Apple Pay, через збитковість таких операцій в Україні.

Також він зазначив, що банки будуть змушені відключити можливість прийому оплати Apple Pay або Google Pay через високу собівартість трансакцій з урахуванням додаткових комісій сервісів і витрат емітентів.

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Платне обслуговування банківських карт

За словами банкіра, в разі схвалення парламентом регулювання банківських комісій зросте вартість обслуговування карт для клієнтів, оскільки банки змушені будуть підвищити вартість своїх послуг.

Так, вартість обслуговування карти становитиме в середньому більш як 200 грн на рік, що буде відчутним для соціально вразливих верств населення (пенсіонери, працівники бюджетних установ).

Крім того, в разі ухвалення закону про регулювання вартості безготівкових транзакцій, банки змушені будуть скасувати грейс-період по кредитних картах, що обійдеться клієнтам збільшенням витрат на обслуговування кредитів у середньому на 3-3,5% на місяць.

Битва за тарифи на еквайринг в Україні: що відбувається

Український бізнес об'єднався і просить Верховну Раду України узгодити українське законодавство з нормами Європейського Союзу у сфері зниження тарифів за розрахунки платіжними картками, підтримуючи законопроект №4364 у частині зниження ставок еквайрингу і інтерчейндж.

19 лютого 2021 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про платіжні послуги №4364, покликаний врегулювати платіжний ринок в Україні і привести законодавство України у відповідність до законодавства ЄС.

Своєю чергою, банківський сектор виступає проти законодавчого регулювання тарифів на еквайринг.

У Національному банку заявили, що стурбовані дискусією про необхідність законодавчого регулювання міжбанківських комісій, що може призвести до негативних наслідків для платіжного ринку.

Директор регіонального підрозділу Visa в країнах СНД і Південно-Східної Європи Віра Платонова заявила, що вимоги прийнятого в першому читанні законопроекту №4364 спрямовані проти споживача, на якого ляжуть витрати на обслуговування безготівкової інфраструктури. Вона зазначила, що, згідно з результатами опитування компанії, 70% українців не готові відмовлятися від кешбеку і бонусів банку, всі опитані не готові платити за обслуговування карти, і при цьому близько 60% говорять, що в період пандемії стали більше користуватися електронною комерцією. Платонова підкреслила, що Україна є одним із лідерів інновацій у фінансовому секторі, а введення подібного регулювання може загальмувати процес розвитку в цій сфері.

Що таке еквайринг і інтерчейндж

Еквайринг - можливість для торговельного підприємства приймати безготівкову оплату за товари і послуги пластиковими картами.

Інтерчейндж - це комісія, яку банк, який обслуговує торговельну точку (еквайєр), перераховує банку-емітенту, картою якого розплатилися.

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Автор: Катерина Жирій