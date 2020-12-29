У міністерстві повідомили, що підвищення тарифів покриється збільшеним розміром субсидії.

Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України.

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"При чинній системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства.

У міністерстві зазначили, що ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії. У тому числі дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію, і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.

"Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика", - додали в Міністерстві.

У листопаді 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 2,96 млн громадян, а її середній розмір збільшився у 2,2 раза в порівнянні з жовтнем і склав 1601,53 грн.

Борги за комуналку

На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.

На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.

Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.

Держбюджет-2021 та субсидії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Проект державного бюджету на 2021 рік передбачав 104 млрд грн на виплату допомоги, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 млрд грн.

15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.

16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".

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Автор: Бредіхіна Ганна