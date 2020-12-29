Одержувачі субсидій не відчують підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.
Про це заявили в Міністерстві соціальної політики України.
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"При чинній системі надання субсидії всі 3,1 млн домогосподарств, які отримують субсидію, жодним чином не відчують підвищення тарифів, оскільки це покриється збільшеним розміром субсидії", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства.
У міністерстві зазначили, що ті домогосподарства, які раніше не користувалися субсидіями, але при зростанні витрат на комуналку їм складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися за оформленням субсидії. У тому числі дистанційно через веб-сайт або заповнивши заяву і декларацію, і відправивши її поштою до органу соціального захисту населення.
"Крім цього, майже 1,8 млн сімей користується пільгами при оплаті ЖКП і мають знижку від 25 до 100 відсотків залежно від категорії пільговика", - додали в Міністерстві.
У листопаді 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 2,96 млн громадян, а її середній розмір збільшився у 2,2 раза в порівнянні з жовтнем і склав 1601,53 грн.
Борги за комуналку
- На кінець грудня 2019 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг становила 63,7 млрд грн.
- На кінець січня 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг зросла на 4,7% у порівнянні з груднем 2019 року - до 67 мільярдів гривень.
- Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2020 року скоротилася на 0,4% у порівнянні з січнем 2020 року – до 66,7 мільярда гривень.
- Станом на вересень 2020 року заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг скоротилася на 1,6% у порівнянні з серпнем 2020 року – до 54,4 млрд грн.
Держбюджет-2021 та субсидії
- 15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.
- Проект державного бюджету на 2021 рік передбачав 104 млрд грн на виплату допомоги, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 млрд грн.
- 15 грудня 2020 року парламент підтримав постанову "Про кошторис Верховної Ради на 2021 рік».
- Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков дав оцінку прийнятому бюджету-2021.
- 16 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.
- 21 грудня 2020 року голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
- 25 грудня 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2021 рік".
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