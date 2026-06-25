Де в Україні найменша та найбільша середня пенсія: відповідь Пенсійного фонду

Пенсійні виплати в Україні поступово зростають.

Київ залишається лідером серед регіонів України за рівнем середньої пенсії, тоді як найнижчі виплати отримують жителі Тернопільської області. Про це свідчать дані Пенсійного фонду України, надані у відповідь на запит РБК-Україна.

Станом на 1 квітня 2026 року середній розмір пенсії в Україні становив 7 236,49 гривні. Найвищий показник зафіксовано у столиці, де середня пенсійна виплата досягла 9 863,73 гривні. Водночас найменша середня пенсія серед усіх регіонів країни зафыксована в Тернопільській області - 5 612,46 гривні.

У Пенсійному фонді також зазначають, що середній розмір пенсійних виплат в Україні демонструє позитивну динаміку. Для порівняння, на початку року – станом на 1 січня 2026-го – середня пенсія в Тернопільській області становила 5 062,66 гривні, а в Києві – 8 981,20 гривні.

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Кабінет міністрів передбачив поетапне підвищення мінімальної пенсії в Україні протягом найближчих трьох років. Згідно з урядовими планами, мінімальна пенсія зростатиме таким чином: у 2027 році – до 2878 гривень; у 2028 році – до 3134 гривень; у 2029 році – до 3357 гривень. Таким чином, за три роки мінімальна пенсія має зрости на 762 гривні порівняно з нинішнім рівнем.

Водночас деякі категорії пенсіонерів мають право на доплату до пенсії. Мова про доплату за віком. ЇЇ починають нараховувати з моменту виповнення отримувачу відповідного віку – 70, 75 або 80 років. На неї можуть розраховувати навіть пенсіонери з невеликим стажем або ті, хто досі працює.

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