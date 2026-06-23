Доплати до пенсії: хто отримає додаткові 570 гривень від держави

У ПФУ назвали, хто має право на виплату і яку умову потрібно виконати.

Пенсіонерам після 70 років держава встановлює щомісячну компенсаційну виплату. Розмір такої виплати залежить від віку, повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король виданню РБК-Україна.

Необхідна умова для виплати - загальна сума всіх пенсійних надходжень отримувача не перевищує 10 340,35 гривні.

Конкретний розмір доплати встановлюється відповідно до вікової категорії:

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від 70 до 75 років – до 300 гривень на місяць;

від 75 до 80 років – до 456 гривень на місяць;

старше 80 років – до 570 гривень на місяць.

Коли пенсіонер переходить у наступну вікову категорію – наприклад, з 70 до 75 років – виплата змінюється. Попередня при цьому не додається до нової. Доплату до пенсії починають нараховувати з моменту виповнення отримувачу відповідного віку – 70, 75 або 80 років.

"Щомісячна компенсаційна виплата особам, які досягли зазначеного віку, встановлюється і виплачується з дати досягнення зазначеного віку, незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, тривалості страхового стажу та факту роботи", – кажуть у ПФУ.

Таким чином, на виплату можуть розраховувати навіть пенсіонери з невеликим стажем або ті, хто досі працює.

Пенсія в Україні – останні новини

Громадянам України можуть зарахувати їхню роботу за кордоном до трудового стажу вдома за певних умов. Вони залежать від угоди, яку Україна підписала з конкретною країною, де працює громадянин.

Через нові вимоги до страхового стажу та брак робочих рук вихід на пенсію для багатьох українців поступово відтерміновується. Одним із найбільш реалістичних сценаріїв називають вихід на пенсію у 67 років.

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