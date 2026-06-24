В Україні зростатиме мінімальна пенсія: які плани уряду до 2029 року

Зараз мінімальна пенсія в Україні складає 2595 гривень.

У Бюджетній декларації на 2027-2029 роки передбачено збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто мінімальної пенсії. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів "Про схвалення Бюджетної декларації на 2027–2029 роки" (№ 793).

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2595 гривень. Згідно з декларацією, у 2027-2029 роках прогнозні розміри прожиткового мінімуму розраховано з урахуванням підвищення темпів інфляції для відповідного року.

Так, за планом уряду, мінімальна пенсія у наступні три роки складе:

Відео дня

у 2027 році – 2878 грн;

у 2028 році – 3134 грн;

у 2029 році – 3357 грн.

Слід зазначити, що бюджетна декларація підлягає подальшому затвердженню Верховною Радою.

Бюджетна декларація – останні новини

Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове зростання мінімальної заробітної плати до понад 11 тисяч гривень, а також підвищення прожиткового мінімуму – до 4 151 грн у 2029 році. Мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься з урахуванням випереджаючих темпів в порівнянні з рівнем інфляції.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що, за прогнозом уряду, середня заробітна плата зросте до понад 44 тисяч гривень.

Бюджетна декларація також передбачає поступове зростання курсу долара в Україні – до 51,5 гривні за одиницю американської валюти у 2029 році.

Вас також можуть зацікавити новини: