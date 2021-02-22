Очікується, що пенсії будуть підвищені у 8 мільйонів осіб.

Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", яка передбачає індексацію пенсій на 11% з першого березня 2021 року.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення у порівнянні з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому (5%+17%)/2)", - сказано в повідомленні.

Скількох українців це торкнеться

Очікується, що в результаті реалізації постанови пенсії будуть підвищені у 8 мільйонів осіб.

"Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 гривень", - сказано в повідомленні.

Крім того, підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2,2 тисячі гривень особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).

Що цьому передувало

18 лютого 2021 року Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік, в якому загальна сума доходів становить 495,5 мільярда гривень.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачений на рівні 495,502 мільярда гривень.

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Автор: Богдан Слуцький