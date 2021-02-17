Загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік становить 495,5 млрд грн.

Кабінет міністрів у ході засідання затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік.

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Повідомляється, що загальна сума доходів бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік становить 495,5 млрд грн. Власні доходи (з урахуванням залишку на початок року) передбачені в сумі 327,96 млрд грн, з яких 293,9 млрд грн - сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Загальний обсяг видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачений на рівні 495,502 млрд грн.

Зазначається, що кошти держбюджету на пенсійні програми становлять 195,3 млрд грн, з яких на сплату єдиного внеску за окремі категорії осіб передбачено 27,98 млрд грн грн.

На фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду передбачено 167,3 млрд грн. З цих коштів на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, передбачено 145,3 млрд грн; на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України – 21,7 млрд грн (що на 16,7 млрд грн менше, ніж у 2020 році); на погашення заборгованості з пенсійних виплат, що фінансуються за рахунок коштів держбюджету за рішенням суду, - 360 млн грн.

Згідно з повідомленням, рішення враховує підвищення виплат 65-річним пенсіонерам з січня і грудня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати, компенсаційні виплати особам, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років, а також підвищення пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з липня і грудня поточного року. Також враховується проведення індексації пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік. У бюджеті на 2021 рік дефіцит власних надходжень Пенсійного фонду очікується на рівні 26 мільярдів гривень.

Цього ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Планувалося, що індексацію пенсій на 11% проведуть з 1 березня. У квітні запланований автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру зарплати та стажу.

Починаючи з 1 січня 2021 року в Україні почали підвищувати пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Зокрема пенсії зросли на 300 грн - до 2400 грн, підвищення стосується тих, кому понад 65 років і чий стаж становить 30 років - для жінок і 35 років - для чоловіків. Підвищення пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, яку вдруге підвищать з 1 грудня 2021 — відповідно, тоді пенсії зазначеної категорії пенсіонерів зростуть ще раз, з 2400 до 2600 грн.

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) — відповідно зростанню прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

27 січня Кабінет Міністрів затвердив законопроект про індексацію пенсій для всіх пенсіонерів з 2022 року, який буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

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Автор: Катерина Жирій