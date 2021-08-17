Курс гривні до євро склав 31,38 грн/євро.

Національний банк України на середу, 18 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,68 грн/дол., тобто гривня ослабла на 3 копійки у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 31,38 грн/євро, тобто гривня ослабла на 2 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Читайте такожВ обмінниках продовжує дешевшати долар

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,64/26,66 грн/дол., до євро - на рівні 31,33/31,36 грн/євро.

Курс на 17 серпня:

Національний банк України на вівторок, 17 серпня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,65 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки в порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій