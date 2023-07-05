Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни.
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95". Зокрема, сьогодні, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях "Автотранс", BVS, VostokGaz, "Укр-Петроль" і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.
ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях "Автотранс", BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.
Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших.
Ціни на пальне в Україні
Як повідомляв УНІАН, за даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2-3 грн за літр та досягне піку наприкінці місяця.
Податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л: приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ, дизпального – приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 грн/л.
З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів