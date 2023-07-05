Вартість бензину зросла на 2 грн за літр на деяких АЗС.

Мережі АЗС продовжують піднімати ціни після повернення оподаткування реалізації пального, яке діяло до широкомасштабної війни.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95". Зокрема, сьогодні, 5 липня, вартість бензину марки А-95 зросла на 2 грн/л на станціях "Автотранс", BVS, VostokGaz, "Укр-Петроль" і Mango — до 48,98 грн/л, 48,99 грн/л, 45,89 грн/л, 45,80 грн/л і 46,74 грн/л відповідно.

ОККО і WOG підвищили ціну на дизпальне на 1 грн/л, до 49,99 грн/л. Дизпальне на станціях "Автотранс", BVS і VostokGaz додало 2 грн/л.

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Також ціни зросли у мережах UPG, AMIC, Ovis, ZOG та інших.

Ціни на пальне в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними директора Консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, після повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня вартість бензину та дизелю майже щодня збільшується на 2-3 грн за літр та досягне піку наприкінці місяця.

Податкова складова у вартості бензину збільшилась на 11 грн/л: приблизно 3,5 грн це акциз, решта – ПДВ, дизпального – приблизно на 7,5 грн/л, з яких акциз 1,3 грн/л. Скраплений газ, для якого акциз залишився без змін, відіграє тільки підвищення ПДВ - до 3 грн/л.

З 1 липня 2023 року в Україні повернули податок на додану вартість на пальне обсягом 20%, який з березня 2022 року сплачувався на рівні 7%. Окрім цього, почали діяти довоєнні ставки акцизів

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