Кабінет міністрів передав Фонду державного майна на приватизацію вісім державних підприємств.
Читайте такожФонд держмайна похвалився виручкою за продажів спиртзаводів
Відповідну постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні уряду, повідомляє прес-служба Кабміну.
Йдеться про ДП "Екотрансенерго", Харківське промислово-торговельне підприємство, Державне науково-технологічне виробниче підприємство "Верес", ДП "розрахунково-кліринговий центр", ДП "Напівпанівський кар'єр", ДП "Партнерський фонд", ДП "промислово-металургійний консалтинг", ДП "Держімформаналітика".
На сьогодні лише три підприємства із запропонованого переліку є активними (ДП "Екотрансенерго", Харківське промислово-торговельне підприємство, ДП "Держімформаналітика"), а решта не здійснювали фінансово-господарську діяльність. За дев'ять місяців 2020 року ДП "Екотрансенерго" і "Харківське промислово-торговельне підприємство" отримали збиток на загальну суму 6,1 мільйона гривень, що на 68,4% більше, ніж за дев'ять місяців 2019 року. Крім того, ДП "Екотрансенерго" має заборгованість з виплати заробітної плати, яка становить понад 2,2 мільйона гривень.
Що цьому передувало
- У 2021 році від приватизації планується залучити до державного бюджету 12 мільярдів гривень, з яких 3 мільярди гривень - від малої приватизації, 9 мільярдів гривень – від великої приватизації.
Головні новини України та світу на ранок 11 березня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram