Кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні перерозподілив 73,3 млрд грн державного бюджету, які спрямує на ключові потреби армії і економіки.

Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні приймемо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм і спрямовані в першу чергу на забезпечення ключових потреб нашої армії і нашої економіки. Все для фронту, все для перемоги. Це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", - сказав він.

Війна проти України: