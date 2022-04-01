Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні перерозподілив 73,3 млрд грн державного бюджету, які спрямує на ключові потреби армії і економіки.
Про це під час вступного слова на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні приймемо рішення про збільшення розміру резервного фонду на 73,3 млрд грн. Ці кошти будуть перерозподілені з інших бюджетних програм і спрямовані в першу чергу на забезпечення ключових потреб нашої армії і нашої економіки. Все для фронту, все для перемоги. Це нова державна політика, яка допоможе нам швидше завершити війну", - сказав він.
Війна проти України:
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- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 22 березня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, становив майже 51 млн грн.
- 31 Березня 2022 року стало відомо про те, що Україна отримає нову фінансову допомогу від Норвегії, Франції, Європейського Союзу та США.