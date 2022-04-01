Для платників єдиного податку третьої групи не застосовується обмеження за обсягом доходу для перебування в цій групі єдиного податку.

Верховна Рада ухвалила закон про адміністрування окремих податків у період військового та надзвичайного стану.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроект № 7234 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану" проголосували 320 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект передбачає звільнення від оподаткування митними платежами операцій з ввезення товарів, кінцевими одержувачами яких є правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування.

Для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, не застосовується обмеження за обсягом доходу для перебування в цій групі єдиного податку.

Також врегульовано наслідки з оподаткуванням податку на прибуток підприємств при переході платників податків із загальної системи оподаткування на спрощену із застосуванням ставки 2% і навпаки.

Крім цього, платники податків, які здійснюють діяльність з видобутку підземних і поверхневих вод та надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення, можуть перебувати на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 2%.

Війна проти України: