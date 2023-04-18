За словами глави НБУ, в наступному півріччі бюджетний дефіцит в Росії буде покриватися за рахунок друку грошей, що призведе до економічно-фінансового краху.

Санкції проти Росії, введені США і Євросоюзом, працюють, і на країну-агресора незабаром чекає економічний крах.

Про це заявив глава Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Санкції працюють. Це перша новина. Як би нас не намагалися переконати в тому, що ні. Працюють і працюють потужно. І тут треба подякувати Сполученим Штатам, адміністрації Байдена. Тут треба подякувати Європейському Союзу за нові, більш масштабні, сміливі, глибокі пакети санкційного тиску на Російську Федерацію", - сказав Пишний.

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За його словами, дію санкцій на країну-агресора можна побачити, уважно читаючи статистику.

"А ще, ви знаєте, треба слухати уважно і дивитися на обличчя глави Центрального банку РФ Набіуліної, як вона нервує, розуміючи, що санкції США і Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна... працюють, і вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона має вдатися до покриття бюджетного дефіциту РФ за рахунок друку грошей", - зазначив глава Нацбанку.

"Це запускає спіраль. Ця спіраль призведе Росію до економічно-фінансового краху, а політичний режим Путіна - до банкрутства", - додав Пишний.

Він також зазначив, що, за різними версіями, на Заході заблоковано від 300 до 350 млрд доларів коштів центрального банку Росії.

"Я б до цього ще додав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни і бенефіціарами путінського режиму, і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Тому вони мають понести відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну", - сказав Пишний.

Санкції проти агресора

25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій до Росії. У цьому пакеті передбачені санкції проти підприємств військової промисловості і фінансового сектора та проти пропагандистів РФ.

Зокрема, передбачені нові значні обмеження на імпорт / експорт та заборона російських пропагандистських ЗМІ.

Обмежувальні заходи введені проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.

12 квітня 2023 року США оголосили про нові санкції проти Росії.

4 квітня президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосили на необхідності підготовки 11-го пакету санкцій проти Російської Федерації.

15 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський обґрунтував введення нових санкцій проти РФ. Глава держави зазначив, що санкційний тиск на РФ - це самозахист миру і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій.

15 квітня, Зеленський своїми указами ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо 438 фізичних осіб і 254 юридичних. Санкції застосовано у тому числі до дочки міністра оборони РФ Сергія Шойгу, російським спортсменам, міністра спорту Білорусі і в цілому ряду громадян Росії, Білорусі, України.

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