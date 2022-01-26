Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,48 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,80 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 32,48 грн/євро, тобто гривня ослабла на 18 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до цієї позначки в січні 2018 року. 24 січня 2018 року долар злетів до позначки 28,86.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,80/28,82 грн/дол., до євро - на рівні 32,47/32,50 грн/євро.

Курс на 26 січня:

Національний банк України на середу, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/дол.

Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.

Також експерти прогнозували, що на тлі російської агресії курс гривні продовжить ослаблення до 29 грн/дол, що є максимальним значенням з 2015 року.