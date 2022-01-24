Зокрема, цього року буде збільшено рівень державної допомоги для громадян віком старше 75 та 80 років.

Кабінет міністрів цього року проіндексує пенсії українців на 14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року ми проіндексуємо вчасно з 1 березня пенсії для всіх українських пенсіонерів. Індексація відбудеться на 14%. Відповідно 5 мільйонів 900 тисяч одержувачів страхових пенсій, призначених до 2019 року, отримають в середньому по 500 гривень. Військові пенсіонери, люди з числа ліквідаторів з інвалідністю також отримають підвищення – на 700, на 1500 гривень. Будуть збільшені мінімальні пенсії для тих, хто не мали відповідного страхового стажу", - сказав він.

За його словами, також цього року буде збільшено рівень державної допомоги для громадян віком старше 75 та 80 років – вона відповідно складатиме 456 та 570 гривень.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2022 року в Україні посилили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Як відомо, українці можуть виходити на пенсію в 60 років, 63 роки та 65 років – залежно від стажу. А людям без нього – призначають мінімальні виплати.

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