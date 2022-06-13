Ціна криптовалюти подолала психологічну позначку у 25 тисяч доларів.

Одна з найвідоміших у світі криптовалют Bitcoin різко впала в ціні. Вартість знизилася до позначки 24 888 долара, що є мінімумом за 18 місяців.

Про це пише Bloomberg.

За словами експертів, падіння Bitcoin пояснюється рекордними показниками інфляції, а також рішенням ФРС підняти ставку. У зв'язку з цим і інші криптовалюта впали в ціні.

За даними Reuters, на тлі обвалу на крипторинку компанія Celsius тимчасово зупинила всі перекази та виведення коштів.

Водночас Coindesk повідомляє, що станом на 11:15 київським часом Bitcoin торгується на рівні 24 746 доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, станом на 9 травня вартість біткоіна опустилася нижче позначки 32,7 тисячі доларів, досягнувши рівня літа 2021 року. Тільки за один місяць перша криптовалюта впала на 13% і втратила більшу частину своєї вартості після того, як в листопаді минулого року досягла рекордного рівня в 69 тисячі доларів.

Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, крім біткоіну та ефіру, найбільше впала Cardano, яка втратила 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% і Ripple – 5,7%.

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