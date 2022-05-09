Вартість першої криптовалюти впала до найнижчого за 22 місяці рівня.

Найдорожча криптовалюта у світі біткоїн знову дешевшає. Її вартість опустилася нижче за позначку $32 700, досягнувши рівнів літа 2021 року.

Про це інформує агенція Reuters.

Лише за травень, що минає, перша криптовалюта впала на 13% і втратила більшу частину своєї вартості після того, як листопаді минулого року досягла рекордного рівня в $69 000.

Ethereum, другий найдорожчий криптоактив у світі, за останній тиждень упав на понад 14%. Станом на цей час актив торгується на рівні $2,4 тис., що є найнижчим показником з кінця лютого.

Серед десяти криптовалют із найбільшою ринковою капіталізацією, окрім біткоїна та ефіру, найбільше впала Cardano, яка втратила 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% та Ripple – 5,7%.

Криптоексперти зауважують, що наразі крипторинок перебуває у короткостроковому "ведмежому" циклі. На вартість активів тисне безліч факторів, зокрема війна в Україні та санкції проти РФ.

Не виключено, що біткоїн впаде до $20 тис., а ETH – до $2 тис. Але це криптовалюти, а отже, тут немає жодних чітких і точних прогнозів.

Для того, щоб і не проґавити момент, і не зробити занадто ризиковану ставку, інвестори рекомендують поступово лізти в криптонетрі, роблячи закупівлю, наприклад, щотижня на певну суму. Це дозволить усереднити ціну активу, який то дешевшає, то дорожчає.

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