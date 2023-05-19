Імовірно, новий список санкцій буде оголошений за підсумками зустрічі лідерів G7 в Хіросімі.

США та інші найбільші економіки "Великої сімки" оголосять про нові санкції і експортний контроль проти Росії, заявив офіційний представник США.

Він уточнив, що останні зусилля G7 були спрямовані на те, щоб позбавити Росію можливості отримувати матеріали, необхідні їй для ведення війни, а також були спрямовані на закриття лазівок, використовуваних для ухилення від санкцій, подальше зниження міжнародної залежності від російських енергоносіїв і звуження доступу Москви до Міжнародної фінансової системи.

"Наша прихильність подальшому закручуванню гайок щодо Росії залишається такою ж сильною, як і в минулому році", - сказав чиновник, передає Sky.

Відео дня

Імовірно, новий список санкцій буде оголошений за підсумками зустрічі лідерів G7 в Хіросімі.

Санкції проти РФ - останні новини

Євросоюз майже завершив підготовку нового пакету санкції проти Російської Федерації за повномасштабне вторгнення в Україну. Однак, малоймовірно, що туди увійде заборона на імпорт російського трубопровідного газу.

Європейський союз поки не планує вводити санкції щодо Російської державної атомної компанії "Росатом". Про це високопоставлений чиновник ЄС розповів каналу CNN.