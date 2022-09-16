В "Нафтогазі" стверджують, що оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують вчасно передані показання лічильників.

В "Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розказали, що українцям робити у випадку отримання платіжки за газ з невірними показниками.

Про це компанія повідомила у Facebook.

"Читаємо в коментарях на сторінці ГК "Нафтогаз України" про те, що клієнти отримують платіжки з нулями або геть іншими показаннями. На жаль, таке трапляється вже кілька місяців поспіль. Оператори ГРМ (облгази) просто ігнорують вчасно передані показання лічильників", - зазначили в компанії.

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За інформацією прес-служби, у такому випадку, по-перше, потрібно звернутися до свого облгазу з офіційним письмовим зверненням та вимогою надати роз’яснення, чому передані показання лічильника зафіксовані неправильно і звідки взялася зазначена в рахунках сума.

По-друге, потрібно звернутися до Нацкомісії з регулювання тарифів - НКРЕКП - не просто зі скаргою про порушення з боку оператора ГРМ (облгазу), але й вимогою провести його перевірку на предмет дотримання ліцензійних умов.

"До речі, передаючи показання лічильника, фіксуйте це на фото чи відео, робіть скріншоти в особистому кабінеті чи чат-боті", - йдеться у повідомленні.

"ГК "Нафтогаз України" рекомендує сплачувати за фактом нарахування, а якщо у вас знову "нуль" - зробіть переплату", - зазначили в "Нафтогазі".

В компанії нагадали, що облік газу - зобов’язання та відповідальність операторів газорозподільних мереж (облгазів).

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені в обслуговування "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції.

Про переведення обслуговування до "Нафтогазу" споживачі дізналися тільки після 20 червня, оскільки це переведення відбулось "заднім числом".

Таким чином, "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" наразі обслуговує більше 12 млн побутових споживачів газу.

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