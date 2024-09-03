Українці матимуть електронний кабінет з інформацією про управителів, ціни і тарифи тощо.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про запуск експериментального проекту Єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

"Робимо важливий крок до впорядкування житлово-комунальних послуг. Запускаємо експериментальний проект Єдиної платформи ЖКП. Ця система автоматизує процеси, забезпечить доступні та зручні сервіси, покращить облік споживачів, дозволить краще контролювати якість послуг", - сказав він під час засідання уряду.

Як пояснив прем’єр, користувачі матимуть електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни й тарифи, результати розгляду своїх звернень, а також зможуть укласти чи розірвати договір онлайн.

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За словами Шмигаля, платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

"Очікуємо, що якомога більше громад долучаться до реалізації цього проекту", - додав очільник уряду.

Комунальні послуги в Україні – останні новини

Згідно з інфляційним звітом НБУ, регулятор припускає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з 2025 року через складний стан в енергетиці та державному бюджеті. Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

В державному застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації. Витратити ці кошти можна буде, зокрема, на оплату ЖКП.

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