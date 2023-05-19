Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" залишився на рівні попереднього дня - 37,37 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро подешевшав на 15 копійок - до 40,75 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,87 грн/дол., євро - 39,75 грн/євро.

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Динаміка курсу валют

Вчора, 18 травня, курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 13 копійок - до 37,37 грн за долар. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становив 37,45 грн, євро - 41,32 грн.

На думку директора департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганни Золотько, готівковий курс найближчими днями повільно рухатиметься до офіційного, але українці змін не відчують. Вона зазначила, що до кінця поточного тижня (до 21 травня) курс коливатиметься у межах 37,4 - 37,9 грн/дол.

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