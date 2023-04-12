Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подешевшав на 5 копійок – до 37,55 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні також подешевшав на 5 копійок – до 40,90 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,05 грн/дол., євро - 39,90 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 41,49 грн.

Курс під час війни

У травні 2022 року в Україні скасували обмеження на встановлення курсу, а вже в липні Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко зазначив, що в передсвятковий тиждень перед Великоднем готівковий курс долара і євро в Україні може дещо знизитися. За його словами зміниться валютний коридор коливань - до 37,0 - 37,60 грн/дол. і 39,5 - 41,00 грн/євро.

Аналітики інвестгрупи ICU заявили, що за перший тиждень квітня гривня ще більше посилилася, продовжуючи тренд першого кварталу на зближення готівкового курсу з офіційним.

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