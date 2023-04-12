Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок – до 37,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні ослаб на 10 копійок і становить 41,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,30 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Курс в Україні

Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, хоча до повномасштабного вторгнення Росії в Україну був плаваючий курс гривні. У липні НБУ банк послабив офіційний курс гривні до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько прогнозує, що курс долара в Україні на поточному тижні до 16 квітня буде утримуватися в коридорі 37,4 - 38 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко зазначив, що в передсвятковий тиждень перед Великоднем готівковий курс долара і євро в Україні може дещо знизитися.

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