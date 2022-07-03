Голова уряду заявив, що цих грошей Україні вистачає для виконання соціальних та гуманітарних зобов’язань.

Україна на сьогодні має домовленості про підтримку від партнерів на суму 29 млрд доларів.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю LB, це, зокрема, допомога від Європейського Союзу, США та Канади.

"Окремо маємо пряму бюджетну підтримку від країн-членів ЄС. Є грантова і кредитна допомога від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світового банку, Міжнародного банку реконструкції та розвитку", - зазначив Шмигаль.

За його словами, усіх цих грошей Україні вистачає для того, щоб виконувати соціальні та гуманітарні зобов’язання.

"Ми бачимо ситуацію до кінця року прогнозованою та розуміємо, як будемо виконувати бюджет. Відчуваємо підтримку партнерів - це дає нам змогу сьогодні спокійно працювати й думати про захист України, про підтримку Збройних сил", - сказав прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, фінансова система України поки справляється з покладеними завданнями, тому за липневі видатки можна не хвилюватись.

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