ЄС прибрав гроші на дрони з першого траншу за кредитом на 90 мільярдів євро, – ЗМІ

В Європі вирішили переграти початкові плани – їм не вистачає контролю над фінансовими потоками.

Перший транш кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України більше не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування для виробництва дронів. Натомість він покриє 3,2 мільярда євро бюджетної підтримки, повідомляє Euractiv з посиланням на власні джерела.

Перший транш має бути оголошеним у четвер під час Конференції з відновлення України, яка проходитиме в польському місті Гданськ. Транш стане частиною більшого пакету в 30 мільярдів євро, розрахованих для макрофінансової допомоги у 2026-27 роках.

Дві третини репараційного кредиту від ЄС, а саме 60 мільярдів євро, призначені для підтримки оборони України. Комісія має оголосити про другий транш щодо покриття оборонних потреб Києва найближчими днями.

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Раніше Єврокомісія повідомляла, що перший транш розміром 5,9 мільярда євро спрямують на допомогу Києву в закупівлі компонентів для дронів, виготовлених за межами блоку або України. Причиною зміни плану фінансування є технічне питання, пов'язане з необхідністю для ЄС забезпечити належний контроль за тим, як витрачаються кошти, кажуть джерела видання.

Ще три пакети, що готуються, мають бути спрямовані на боєприпаси, протиповітряну оборону та безпілотники. Щоб отримати фінансування, Київ надає Комісії оцінку своїх оборонних потреб, при цьому першочергово розглядається закупівля зброї, виробленої в ЄС.

Президент України Володимир Зеленський пропустить конференцію з повоєнного відновлення в Гданську, де розподіл коштів має відбутися на тлі дипломатичної суперечки з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Натомість українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кредит ЄС для України – головні новини

Макрофінансову допомогу Україні від ЄС в розмірі 90 млрд євро називають "репараційним кредитом", оскільки Київ не буде повертати отримані гроші. Це зробить Москва шляхом виплати репарацій вже після завершення війни.

Головним каменем спотикання для фінансування України з боку Європи тривалий час була проросійська позиція колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана, який ветував кредит, попри попередні домовленості.

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