Зеленський розповів, на що підуть 90 мільярдів євро від ЄС

За його словами, Україна розраховує, що перший транш із 90-мільярдного пакету буде надано якомога швидше.

Позику у розмірі 90 мільярдів євро від Євросоюзу Україна використає на потреби армії та підготовку до зими. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення на засіданні Європейської ради.

"Дякую всім європейським лідерам за європейський пакет підтримки України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Це справді допоможе", - зазначив український лідер

За його словами, Україна розраховує, що перший транш із 90-мільярдного пакету буде надано якомога швидше.

"Ці кошти призначені для нашої армії, і ми готові використовувати їх для закупівлі озброєння, зокрема ППО. Це також фінансування, яке допоможе нам підготуватися до зими, і робота із захисту нашої енергосистеми вже почалася, а європейські кошти також нададуть підтримку в цьому", - додав він.

Також Зеленський закликав партнерів продовжувати роботу над санкціями проти РФ:

"І, будь ласка, продовжуйте роботу над санкціями проти Росії. Посилення санкцій є правильним кроком, особливо з огляду на те, що американці пом’якшили деякі зі своїх. Наразі ситуація на фронті в Україні особлива. Наші позиції стабільніші, ніж у попередні місяці та роки, а Росія щомісяця втрачає щонайменше 30-35 тисяч військових. Для Росії це складно, і ми маємо зробити ситуацію ще складнішою для них, щоб підштовхнути їх до дипломатії".

Кредит для України від ЄС

Фінансуватися позика буде за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься бюджетним резервом ЄС. При цьому сама Україна не буде повертати ці кошти назад Європейському союзу. Кредит має бути погашений за рахунок репарацій, які Росія винна Україні.

