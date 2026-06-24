Єврокомісар повідомила, коли Україна отримає перший транш кредиту на 90 млрд євро від ЄС

Кошти будуть спрямовані на підтримку України в умовах війни та відновлення держави.

Європейський Союз виплатить перший транш у розмірі 3,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Support Loan вже завтра, 25 червня. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос під час заходу YES Dinner Discussion у Гданську.

"Завтра ми виплатимо перші 3,2 млрд євро з позики", – сказала вона.

Кос зазначила, що перший транш стане частиною кредитного пакету ЄС для України обсягом 90 млрд євро. Вона заявила, що кошти будуть спрямовані на підтримку України в умовах війни та відновлення держави

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Також Кос висловила надію, що відкрити ще п’ять переговорних кластерів з Україною вдасться до літніх канікул. Вона нагадала, що перший переговорний кластер було відкрито 15 червня.

Крім того, єврокомісар підкреслила, що розширення Євросоюзу відображає внесок України у безпеку всієї Європи.

"Жоден процес розширення не може охопити те, що країна насправді вже робить для Європи. Україна стане членом ЄС, і ми всі маємо над цим працювати... Ми маємо використати ці шість місяців усіма можливими способами, перш ніж Москва пристосується… Європа не може бути в безпеці, якщо Україна не стане членом ЄС", – заявила вона.

ЄС вилучив кошти на дрони з першого траншу кредиту на 90 млрд євро

Раніше Euractiv з посиланням на власні джерела повідомляв, що перший транш кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України більше не включатиме 5,9 мільярда євро оборонного фінансування на виробництво дронів.

Дві третини репараційного кредиту від ЄС, а саме 60 мільярдів євро, призначені для підтримки оборони України. Комісія має оголосити про другий транш для покриття оборонних потреб Києва найближчими днями.

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