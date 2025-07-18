Середня зарплатня українських біженців у Польщі нижча за мінімальну.

Українські біженці, які працюють в Польщі, до 2030 року забезпечать нашому сусіду 3,2% ВВП, зазначається у дослідженні міжнародної консалтингової компанії Delloite.

Експерти констатують, що зі збільшенням кількості українських біженців у Польщі, які знайшли роботу, їхній внесок у зростання ВВП зростав та перевищив очікування.

"Якщо у 2023 році вони забезпечували 2,3% ВПП, то у 2024 році цей показник сягнув 2,7% ВВП. У довгостроковій перспективі, оскільки біженці набувають більше специфічних для країни навичок, а фірми інвестують, щоб відновити співвідношення капіталу до робочої сили, вплив зросте до 3,2% ВВП до 2030 року", - наголошується у дослідженні.

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Зазначається, що станом на травень-червень 2024 року у Польщі було працевлаштовано 80% українських біженців, 14% українців отримували польську соціальну допомогу. При цьому кількість безробітних за період з липня-серпня 2023 року по травень-червень 2024 року скоротилася з 11% до 6%. Середня зарплата біженців у травні-червні 2024 року становила 4 тисячі злотих (45 720 гривень), що на 900 злотих більше, ніж минулого року.

Залежно від сфери діяльності, середня зарплата до сплати податків українців у Польщі коливалася від 3500 до 4200 злотих (від 40 000 до 48 000 гривень). Відповідно, на руки українці отримували менше. Слід зазначити, що до 1 липня 2024 року мінімальна зарплатня у Польщі становила 4,2 тисячі гривень до сплати податків.

Зазначається, що середня зарплата може бути вищою у українців від 15 до 24 років. Решті наших співвітчизників у Польщі платять менше, ніж іншим працівникам.

У дослідженні додають, що українські біженці отримують найвищу заробітну плату в обробній промисловості, охороні здоров'я та розміщенні й організації харчування. Тоді як у галузях освіти та на будівництві зарплати найнижчі.

Найбільш популярним польським містом серед українців стала Варшава, де, станом на вересень 2024 року, проживали 109,7 тисяч українських біженців. До призової трійки увійшли також Вроцлав та Краків – відповідно 53,9 та трохи більше 33 тисяч біженців.

Українські біженці в Європі

Як повідомляв УНІАН, Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року. Зазначається, що станом на 2025 рік тимчасовий захист у країнах-членах блоку отримали понад 4,3 мільйона українців.

Водночас Польща планує поступово припинити діяльність притулків для мігрантів з України. В разі ухвалення відповідного законопроєкту з 1 листопада в притулках зможуть жити лише представники захищених груп - пенсіонери, вагітні жінки та люди з інвалідністю. Іншим пропонуватимуть субсидії на оренду житла.

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