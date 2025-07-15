У Раді ЄС підкреслили, що ситуація з безпекою в Україні залишається критичною.

Рада Європейського Союзу ухвалила остаточне рішення про продовження дії тимчасового захисту для українських біженців. Його буде продовжено до 4 березня 2027 року, пише "Суспільне".

Зазначається, що рішення ухвалено на підставі Директиви, яка дає змогу подовжувати дію тимчасового захисту, якщо повернення біженців у країну походження неможливе через війну або загрозу масових порушень прав людини.

У Раді ЄС підкреслили, що ситуація з безпекою в Україні залишається критичною через повномасштабне вторгнення Росії. У Євросоюзі поділилися, що станом на 2025 рік тимчасовий захист у країнах-членах блоку отримали понад 4,3 мільйона українців.

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У Раді ЄС також додали, що європейські країни продовжать обмін інформацією, щоб уникнути дублювання статусів біженців у різних країнах.

Українські біженці в Європі - важливі новини

Раніше стало відомо, що в Нідерландах з 1 жовтня збільшать плату за проживання в державних притулках для українських біженців. Українцям доведеться платити 244,22 євро щомісяця.

Крім того, видання NZZ писало, що Швейцарія може скасувати статус захисту для біженців з України, або обмежити його отримання. Зараз у цій країні перебуває близько 70 тисяч українців.

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