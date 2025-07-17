Польща обмежує надання притулку для українців, - ЗМІ

Восени Польща почне зачиняти притулки для певних категорій українських біженців.

З листопада поточного року у Польщі значно зміняться правила проживання у так званих центрах колективного розміщення українців (OZZ), простіше кажучи – притулках. В них будуть селити лише вразливі категорії громадян – пенсіонерів, вагітних або людей з інвалідністю. Про це повідомляє Польське радіо.

Повідомляється, що уряд Польщі прийняв рішення поступово припинити діяльність притулків для мігрантів з України. Відповідний проєкт закону було прийнято у вівторок на засіданні Ради міністрів. В уряді вважають, форми допомоги українським біженцям змінюються відповідно до поточних потреб.

"Міністерство внутрішніх справ та адміністрації вважає, що зараз той момент, коли цей вид підтримки може бути припинений", — сказав речник польського уряду Адам Шлапка.

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Згідно з законопроєктом, з 1 листопада в притулках зможуть жити лише представники захищених груп - пенсіонери, вагітні жінки та люди з інвалідністю. Іншім пропонуватимуть субсидії на оренду житла.

Польське радіо зазначає, що наразі половина мешканців притулків доплачують за проживання та харчування в центрі. Видання приводить слова речниці мазовецького воєводи Йоанни Баханек про те, що протягом перших кількох місяців після прибуття до Польщі українці мають право на безкоштовне проживання в центрі.

"Після цих 120 днів, які відраховуються з першого дня в'їзду громадянина України до Польщі, починається період фінансової співучасті", — пояснила вона.

У притулках, за даними видання, наразі проживають близько 6000 біженців, які не відносяться до захищених груп. Для них розробляється програма під назвою "Разом до незалежності", яка дасть можливість отримати субсидії на оренду квартир та покрити витрати на курси польської мови. Програму фінансуватимуть на кошти ЄС

Польща викликає громадян на ВЛК

Як писав УНІАН, з початку наступного року у Польщі почнуть викликати громадян на медичний огляд, під час якого визначатимуть придатність до військової служби. Медичний огляд мають пройти молоді чоловіки та жінки, що мають необхідний для армії фах. Вже у січні повістки з викликом на ВЛК отримають 235 тисяч громадян.

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