Обсяг капінвестицій за підсумками дев'яти місяців становить 267,996 мільярда гривень.

Капітальні інвестиції в Україні в третьому кварталі 2020 року скоротилися на 36,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, тоді як у другому кварталі це падіння становить 34,4%, а в першому – 35,5%.

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Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

Що стосується обсягу капінвестицій за підсумками дев'яти місяців, то вони становили 267,996 мільярда гривень, тоді як у першому кварталі року було 76,914 мільярда гривень, а за перші шість місяців року – 163,782 мільярда гривень.

У наведених даних не враховуються капінвестиції тимчасово окупованих Криму, м. Севастополя та територій Луганської та Донецької області.

Що цьому передувало

За даними Державної служби статистики, обсяг капітальних інвестицій в Україні у 2019 році зріс на 11% порівняно у 2018 роком – до 584,45 мільярда гривень.

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Автор: Дмитро Шварц