Компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.

Уряд на сьогоднішньому засіданні затвердив порядок виплат компенсацій українцям, які використовують електроопалення для обігріву своїх осель.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба. Компенсації виплачуватимуться людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав Шмигаль.

Він додав, що компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення 90 копійок за перші 100 кВт-год з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Крім того, було скасовано пільгу у 90 копійок за перші 3000 кВт-год при використанні електрики для опалення. Тариф 1,68 грн/кВт починав діяти вже для всієї електроенергії.

Крім того, з 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Також 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, найближчим часом отримають монетизовану компенсацію.

29 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні та в цілому законопроект, згідно з яким з державного бюджету виділять 1,4 млрд грн на компенсації тим українцям, які використовують електрику для опалення.

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Автор: Олена Коваленко