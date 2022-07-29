Головною причиною стала війна в Україні.

Рівень безробіття в Україні на тлі війни різко підскочив. Значна частина українців втратила роботу через глибокий спад економічної активності та міграції.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Так, рівень безробіття в Україні підскочив до позначки близько 35%, незважаючи на зусилля компаній з утримання працівників. Причиною такого різкого стрибка стала ситуація з безпекою, через що багато підприємств закрилися, а люди просто поїхали.

Водночас невеликий фінансовий запас міцності змушував підприємства на відносно безпечній території України Шукати працівників.

"Втім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття виріс би ще більше", - зазначили в НБУ.

Крім цього, тимчасово стримувала зростання безробіття мобілізація до Збройних Сил України.

Очікується, що рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі до кінця поточного року. Цьому сприятиме відновлення економіки та збільшення попиту на працівників.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон, яким спрощується процедура отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Законопроект розроблено з метою врегулювання особливостей надання статусу безробітного, виплати допомоги по безробіттю, сприяння організації підприємницької діяльності та створення нових робочих місць на час дії воєнного стану.

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