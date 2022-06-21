Статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо громадянин України перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою офіційно зареєстрованих безробітних в Україні залучатимуть до суспільно корисних робіт за мінімальну заробітну плату (6 500 грн).

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.

"Офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатись до суспільно-корисних робіт. Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні та сільськогосподарські роботи", - сказав він.

За його словами, що саме потрібно робити в кожному окремому регіоні, визначатиме місцева влада.

При цьому така праця буде оплачуватись, держава сплачуватиме кожному залученому до суспільно-корисних робіт мінімальну зарплату.

"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятись від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу у держави немає для цього ресурсів. Всі мають або воювати і захищати батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту", - пояснив прем’єр.

Шмигаль також повідомив, що статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває закордоном понад 30 днів під час воєнного стану.

Раніше стало відомо, що державний бюджет України наразі отримує 30% митних та 70% податкових надходжень від довоєнного рівня.

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